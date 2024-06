Alma Londrina Rádio Web promove Oficina de Criação de Áudio Documentário

Uma oficina de Criação de Áudio Documentário, com a jornalista e podcaster Rakelly Calliari, será neste sábado (29), às 9h, na Vila Cultural Alma Brasil, localizada na rua Argentina, 693. Serão ofertadas 10 vagas e a participação é gratuita.





A oficina tem como conteúdo programado mostrar o desenvolvimento de roteiro, como contar histórias reais por meio de sons, técnicas, formatos e práticas de produção para documentário sonoro. Além disso, o objetivo é fornecer habilidades e conhecimentos básicos aos participantes para desenvolver podcasts próprios na grade de programação da web rádio.

O evento vai contar ainda com uma cobertura feita pela equipe da AlmA Londrina Rádio Web através de uma matéria especial no podcast da AlmA, imagens e depoimentos gravados na WebTV e todo o conteúdo publicado no site da AlmA . As incrições podem ser feitas pelo link .





Ministrante

Rakelly Calliari é jornalista, podcaster, doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela USP (Universidade de São Paulo), mestra em Comunicação Visual pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), pós-graduada em História Social pela UEM (Universidade Estadual de Maringá), além de experiente pesquisadora de documentários criativos em áudio ministra a capacitação.