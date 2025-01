Google lança Doodle em comemoração ao Ano Novo Chinês de 2025

No jogo temático, o usuário deve guiar uma cobra até a fruta ou objetos para conseguir pontos sem bater nas bordas. O Doodle interativo é parecido com o famosos "jogo da cobrinha", que era muito comum em celulares antigos.

O Google celebra nesta quarta-feira (29) o Ano Novo Chinês 2025 com um Doodle interativo. O jogo temático e as artes celebram o Ano da Serpente de Madeira, um momento de crescimento, criatividade e transformação para os asiáticos.





ANO NOVO LUNAR





A primeira lua nova do calendário lunar é celebrada há mais de 3.000 anos em muitos países da Ásia. Para comemorar, as famílias costumam decorar suas casas recém-limpas com toques de vermelho, acender lanternas vermelhas e pendurar dísticos vermelhos.

Todas essas tradições são colocadas em prática com o objetivo de afastar Nian, uma fera conhecida por ter medo de barulhos altos, chiados e estalos de fogos de artifício são ouvidos durante toda a noite.





O Ano Novo Lunar é frequentemente comemorado com entes queridos. As famílias se reúnem para saborear pratos tradicionais como peixe, frango, bolinhos, bolos de arroz doce, tangerinas, abacaxi e outras iguarias.





Muitos são presenteados com envelopes vermelhos de dinheiro de seus entes queridos, simbolizando boa sorte e a passagem de mais um ano.