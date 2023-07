'Attenzione pickpocket': entenda o meme que viralizou nas redes sociais

Nesta semana, as expressões italianas "Attenzione pickpocket!" e "Attenzione borseggiatrici!" invadiram as redes sociais. Se você acessou o Twitter, o Instagram e/ou o TikTok, com certeza deve ter se deparado com o novo viral.





Os memes, que mostram diversas situações, surgiram devido a vídeos que conquistaram milhões de visualizações no TikTok. Nas imagens, é possível ver uma mulher alertar, em italiano, turistas sobre os "pickpockets", que são conhecidos por furtar carteiras e outros pertences de visitantes na Europa.

Publicidade

Publicidade