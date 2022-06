'Banco dos Réus' tem conteúdo extra entrevista com Mauro Janene

O terceiro episódio da série de podcasts “Banco dos Réus”, que está disponível desde quinta-feira (9), aborda o caso Estela Pacheco. "O Enigma da Sacada" reconstitui a noite da morte da professora Estela Pacheco e traz um fato novo à trama, o inédito depoimento à imprensa de Mauro Janene, condenado pelo crime.

Maria Estela Pacheco era professora de música e tinha 35 anos quando foi encontrada morta no térreo do edifício Diplomata, localizado na rua Paranaguá, no centro de Londrina, após ser jogada da sacada do apartamento 123, no 12º andar. O principal suspeito era o pecuarista Mauro Janene Costa, dono do apartamento e com quem ela estava namorando na época.

A princípio, Janene afirmava que Estela havia cometido suicídio. Os laudos do Instituto Criminalista e do Instituto Médico Legal (IML), no entanto, constataram que Estela havia sido morta pelo menos uma hora antes de ser atirada da sacada. O julgamento de Janene foi sucessivamente adiado até finalmente ocorrer em 2018. O réu foi considerado culpado.





Em entrevista exclusiva para a FOLHA, Janene conta sua versão sobre o que aconteceu naquela noite de 14 de outubro de 2000 e nega o que foi alegado pela Justiça em alguns aspectos. O primeiro deles é que, segundo o próprio Janene, “sugiram especulações que não eram verdadeiras”, referindo-se ao fato de ele ter agredido Estela.





Continue lendo na Folha de Londrina.

* Supervisão: Fernando Rocha Faro (Editor de Geral)