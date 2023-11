Conheça 18 expressões em inglês para usar na internet

Mais do que uma plataforma de trabalho, a internet se tornou parte imprescindível da vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Ainda assim, barreiras linguísticas são, vez ou outra, uma pedra no sapato de muitos. Seja pelas expressões ou pelas inúmeras formas como os idiomas evoluem, nem sempre é fácil entender o que um estrangeiro está dizendo, ainda que seja em inglês - e ainda que o inglês seja muito bom.





Além da linguagem formal, reconhecida por dicionários e tradutores, cada idioma tem as próprias abreviações e expressões que, de tanto serem usadas, tornam-se parte do vocabulário. Em inglês não é diferente. Há um sem-número de “palavras” que podem aparecer nas redes sociais e nos aplicativos de conversa sem, contudo, estarem dicionarizadas.

A assessora de conteúdo do PES English, Diana Paes de Barros, comenta que o processo de oficialização de neologismos nem sempre consegue acompanhar a velocidade com que a língua se modifica. “Uma breve surfada na rede revela que a forma mais eficiente de pesquisar o ‘internetês’ – uso de abreviações e siglas que surgiram no meio on-line para acelerar a comunicação entre usuários adolescentes - é fazendo buscas em dicionários específicos para esse tipo de termo. Alguns exemplos são NetLingo, Yourdictionary e Liveabout.com”, frisa. Embora muitos dicionários tradicionais já tragam boa parte dos significados, pode ser que novas expressões fujam dessa regra.





Barros afirma ainda que não é incorreto utilizar essas expressões do “internetês” e que elas devem ser vistas como uma variação linguística grupal. Porém, esse tipo de linguagem não é adequado para todas as situações. “É preciso que os jovens saibam que a linguagem da maioria, dos textos oficiais e da vida profissional, segue a língua padrão. Além disso, para a forma escrita, essa não é uma prática vantajosa porque pode ocasionar a perda da forma padrão da ortografia. Mas a língua se modifica através do tempo para atender às necessidades distintas de comunicação e isso é muito natural”, completa.

Estas são algumas das expressões que você pode usar para conversar com estrangeiros pela internet:





2moro – tomorrow (amanhã)

2nite – tonight (esta noite)





24/7 - twenty-four hours a day, seven days a week (24 horas por dia, 7 dias por semana)

4u – for you (para você)





AKA – as known as (também conhecido como)

ASAP – as soon as possible (o mais rápido possível)





FYI – for your information (para sua informação)

G2G – got to go (tenho que ir)





GT8 – great (ótimo)

IDK – I don’t know (não sei)





ILY – I love you (te amo)





IMO – In my opinion (em minha opinião)





LOL – laugh out loud (rindo muito)





TBT - throwback Thursday (quinta-feira das lembranças)





Thx – thanks (obrigado/obrigada)





TTYL – talk to you later (falo com você depois)





WKND – weekend (fim de semana)





XOXO - hugs and kisses (abraços e beijos)