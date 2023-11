Novembro Azul: Saúde abre agendamento para consultas e serviços em Londrina

A secretaria municipal de Saúde de Londrina participa da campanha internacional Novembro Azul, dedicada à conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para estimular a promoção e prevenção à saúde do homem trabalhador, a secretaria realizará diversas atividades no sábado (25), das 8h às 14h, com funcionamento de 11 Unidades Básicas de Saúde, de todas as regiões da cidade.





Estarão abertas as UBS do Vivi Xavier, Cabo Frio e Maria Cecília (zona norte); Ouro Branco e San Izidro (sul); Ernani Moura Lima e Vila Ricardo (leste); Bandeirantes (oeste); Centro Social Urbano (CSU) e Centro (centro); e distrito de São Luiz (rural). Essas unidades ofertarão os seguintes serviços: consulta médica; testagem rápida para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis); coleta de escarro de sintomáticos respiratórios para tuberculose; coleta de exames laboratoriais se necessário; atualização de vacinas; e abordagem do tabagista.

Publicidade

Publicidade