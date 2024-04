'Dia da Terra' é o tema do Google Doodle desta segunda

O Google Doodle desta segunda-feira (22) 'Dia da Terra', ressalta a importância de cuidar da terra, protegê-la para gerações futuras, além de apresentar a biodiversidade e a beleza natural do planeta terra.





Você acessou o Google nesta segunda? O Doodle traz reflexões sobre o planeta em que vivemos. Na arte com fotos aéreas, há imagens de recifes de corais vibrantes, geleiras do Ártico, floresta Amazônica e desertos áridos.

No entanto, não é só de beleza que o planeta vive. Neste especial do dia da terra, a arte nos convida para refletir sobre as mudanças climáticas, perda do habitat e poluição enfrentadas no planeta água. E é de extrema importância a população tomar medidas para reverter esse quadro e garantir um futuro melhor para todos.





DIA DA TERRA





O Dia da Terra foi instituído nos Estados Unidos em 1970. A data é celebrada em 22 de abril. O Dia da Terra tem a finalidade de reforçar a importância do planeta e gerar reflexão sobre a conservação do meio-ambiente.





(Com informações do Google Discovery)