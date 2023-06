Dupla de sertanejo de mentira criada pelo ChatGPT lança música e viraliza

Viralizou nas redes sociais a história da dupla de sertanejo fictícia João Miguel & Pedro Henrique, que lançou uma música no Spotify criada a partir da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT. A invenção é do roqueiro e produtor musical Diego Tupinambá.







No TikTok, o músico conta que se viu querendo escrever uma canção sertaneja sobre ChatGPT. "Comecei a estudar música contemporânea sertaneja. A galera até estranhou, porque estavam acostumados a me ver ouvindo rock", diz ele no video.





Depois de compor a letra, ele pediu que um amigo o ajudasse com a segunda voz, e que outro colega fizesse a mixagem da música. O passo seguinte foi buscar, no ChatGPT, o nome de uma dupla sertaneja que ainda não existisse. Ele também usou a plataforma para criar os rostos dos cantores, além da capa da canção.





"ChatGPT, faz um recadinho para ela voltar para mim/ escreve dizendo que eu ainda estou a fim/ e que nosso amor não pode acabar", diz o refrão da música.





"Perdoa a minha voz, eu não sou cantor de sertanejo", diz Tupinambá no final do vídeo. "Aliás, se você for uma dupla de sertanejo que exista de verdade e quiser gravar minha música, manda mensagem aí."