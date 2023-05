Cantor de Londrina participa de talent show da Record e conquista jurados

"Eu não tinha a intenção de participar de mais nenhum reality show assim. Eu falei comigo 'nossa, já deu, não quero mais', só que eu tenho um amigo que é jurado do programa e os jurados também podem fazer indicações de artistas", conta. Ele ainda relata que só aceitou participar da seleção por causa do apoio que recebeu de amigos próximos e familiares.

Com um vasto currículo nas principais emissoras de TV do país, Murata garante que não tinha o objetivo de se apresentar novamente em outro show de talentos, mas foi influenciado por um amigo que é jurado da atração dominical comandada por Rodrigo Faro, que o indicou para a produção.

O cantor de Londrina Dan Murata, 35, foi um dos participantes do oitavo episódio da quinta temporada do Canta Comigo, talent show da Record TV. O programa - que é famoso internacionalmente pelo nome All Together Now e já foi indicado ao prêmio Emmy quando apresentado por Gugu Liberato - é conhecido por ter 100 jurados. Murata foi aprovado por 89 deles.

A seleção

"Primeiro, tem que mandar repertório. Depois, responde algumas perguntas. Aí vem a peneira e o candidato é selecionado para fazer uma audição on-line com os diretores e produtores do programa. Depois disso, tem que mandar mais músicas e responder outro questionário. E, aí sim, eles respondem se você está dentro, ou não. E eu fiz tudo isso", afirma.

A apresentação



O músico escolheu a música Wherever You Will Go, da banda de rock americana The Calling, para se apresentar no palco do Canta Comigo. Confira a apresentação a seguir:





Com a experiência de 20 anos como cantor profissional, Murata diz que as expectativas para o programa eram as melhores e, independentemente do resultado, ele estaria feliz só por ter participado. No entanto, também diz que chegou a tratar do assunto em terapia, pois havia uma pressão em ficar frente a frente com os 100 jurados.

"Imagina se eu levanto, sei lá, 20 e poucos jurados? Que vergonha. Mas eu superei demais as expectativas, ainda mais com a música que eu me apresentei, que não é uma música muito apelativa, mesmo que seja nostálgica. De 100 pessoas eu levantar 89, achei um ótimo número e fiquei muito feliz."





Ao estar de frente com os jurados, o cantor revela que o macete que o ajudou a manter a calma foi imaginá-los como uma plateia que ele deveria encantar, assim como faz no seu dia a dia.

"Eles estão ali para cantar com você. Isso me tranquilizou um pouco. É uma sensação diferente saber que 100 pessoas estão ali para te julgar. Com os meus 20 anos de estrada e os três realitys que eu já participei, estava bem mais maduro e tranquilo sobre a minha apresentação", diz.