Google Doodle: Louis Joseph César Ducornet é o homenageado desta quarta

O Google Doodle desta quarta-feira (10) presta homenagem ao pintor francês Louis Joseph César Ducornet, em seu 218º aniversário. Renomado pintor do século XIX que tinha uma habilidade excepcional de pintar suas obras com o pé, devido às diferenças em seus membros desde o nascimento.





O artista não possuía braços e a perna esquerda, mas tinha quatro dedos no pé direito. Ducornet nasceu com focomelia, uma condição que causa malformações nas pernas e braços.

Por não conseguir caminhar, contava com a ajuda de seu pai durante a infância. A paixão pela pintura começou depois de pegar um carvão com os dedos dos pés, e assim iniciou a trajetória no mundo da arte durante sua vida. Tornou-se um ilustrador habilidoso chamando a atenção de escolas e artistas locais. Ele recebeu treinamento e o governo lhe concedeu uma pensão, permitindo que estudasse com renomados pintores em Paris.





Obras famosas





''São Luís administrando a Justiça'' e ''Arrependimento'' (1828). Obras inspiradas em temas bíblicos que marcou o início de sua carreira, ambas as obras estão exposta até hoje no Museu de Lille. Outra obra famosa é ''Maria Madalena'' de 1840, e foi adquirida pelo governo francês. Um autorretrato de si mesmo pintando com o pé também faz parte do acervo de obras famosas do artista.





Ducornet recebeu vários prêmios no famoso Salão de Arte. Por conta de sua deficiência, foi impedido de receber prêmios através do Prix de Rome, uma fundação francesa de bolsas de estudo.





O pintor nasceu em 10 de janeiro de 1806 em Lille na França. Faleceu em 27 de abril de 1856 em Paris na França. Seus retratos e cenas históricas embelezam museus de arte e servem de inspiração e habilidade para muitos artistas.





(Com informações do Google Discovery)





