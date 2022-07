Maringaense Laurentino Gomes fala sobre racismo em palestra on-line

O Brasil vivencia ainda hoje os resquícios do período escravagista que durou mais de três séculos e trouxe à força para o país quase 5 milhões de africanos para servirem os seus “senhores brancos”. O episódio lastimável e cruel foi investigado à fundo pelo escritor maringaense Laurentino Gomes que acaba de lançar o último volume de Escravidão, trilogia iniciada em 2019. Publicado pela Globo Livros, o livro Escravidão - Da Independência à Lei Áurea, é resultado de seis anos de viagens, leituras e pesquisas que levou o autor a doze países em três continentes.



Nesta quarta-feira (4), o escritor paranaense contemplado sete vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura compartilha com o público londrinense suas impressões sobre o impacto da escravidão na formação do país e da sociedade em que vivemos atualmente. Convidado pela Alumni UEL – Associação dos Ex-alunos da Universidade Estadual de Londrina - Laurentino Gomes ministra a palestra “A Escravidão e a Semente do Racismo no Brasil” que terá transmissão gratuita e on-line a partir das 19 horas pelo Youtube no canal oficial da Alummi e também pela pela fanpage da associação no Facebook. O evento é aberto a todas as pessoas que tiverem interesse no tema.

