Profissões do futuro: cinco dicas para ser um bom influenciador digital

Criadores de conteúdo dominam o ambiente digital, mas você já se perguntou como eles chegaram lá? Confira um passo a passo que pode te ajudar com sua carreira virtual.







Seja no trabalho, no lazer ou até mesmo antes de dormir, é impossível navegar na internet e não se deparar com algum criador de conteúdo que atende pelo título de “influenciador digital”. Cada vez mais presentes, e mais influentes, essas figuras dominam o ambiente digital e movimentam uma imensidão de fãs e haters por onde passam.





Porém, para cada Whindersson Nunes e Felipe Neto que obtêm sucesso, há inúmeros outros canais de YouTube ou perfis de Instagram que não conseguem sair do anonimato. Há, no entanto, uma luz no fim do túnel.





A profissão de influenciador digital não é fácil, mas isso não significa que não existam caminhos e dicas capazes de orientar e ajudar alguém em busca do sucesso virtual. A Vivae oferece um curso capaz de te ensinar os macetes da carreira. Ficou curioso? Confira cinco dicas de como ser um bom influenciador digital:





- Crie uma marca pessoal: Em um mundo repleto de influenciadores digitais, ser autêntico é um valor inestimável. Se você quer se destacar, procure em si mesmo algo que te diferencie dos demais influenciadores — talvez seja o seu bom humor, talvez seja sua habilidade em editar vídeos ou talvez seja seu conhecimento sobre determinado assunto.





- Encontre o seu nicho: Entender qual é o público que você deseja atingir com seu conteúdo é um passo importante no caminho para o sucesso. Estabeleça quem são as pessoas com quem você quer falar e, a partir disso, elabore o seu conteúdo e sua estratégia de divulgação. Você gosta de falar de futebol? Saiba como os boleiros falam. Vai falar sobre novelas? Procure entender quem assiste novela no Brasil. Quer discutir algum filme cult? Encontre espaços onde esse tipo de debate seja bem-vindo.





- Busque conhecimento: O improviso é fundamental na frente das câmeras, mas ser um influenciador digital requer mais do que somente feeling. Estudar o funcionamento das plataformas em que você vai atuar é essencial para saber como direcionar o seu conteúdo em cada rede social. Dicas de como se organizar, lidar com o público, com anunciantes e com marcas também vem a calhar.





- Se posicione (ou não): Nos dias atuais, um influenciador digital que não se posiciona tende a ser execrado nas redes. Cada vez mais, é esperado que produtores de conteúdo tenham posicionamentos fortes em relação às mais variadas causas e opiniões. Ao produzir seu conteúdo, sempre fique atento aos posicionamentos que seu produto pode passar. Procure se posicionar em assuntos que são importantes para você e, caso não queira opinar sobre certo tema, é bom evitar conversas que sejam polêmicas.





- Engaje com seu público: Ao final do dia, a comunidade que você cria enquanto influenciador digital é a sua grande conquista. Lidar com o público pode ser cansativo, mas é primordial para uma carreira digital de sucesso. Responda comentários, interaja com seguidores e, sempre que possível, dê atenção às demandas daqueles que te seguem. Isso não significa que eles são seus chefes, mas é sempre bom lembrar que a influência digital é uma via de mão dupla. Dar atenção para quem te segue é uma forma de cativar sua audiência.