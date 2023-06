Telegram terá stories iguais ao Instagram a partir de julho

O CEO do Telegram, Pavel Durov, anunciou nesta segunda-feira (26) que o aplicativo receberá a função Stories, com o mesmo nome da ferramenta do Instagram, no início de julho.







"Inicialmente, éramos contra isso, pois os Stories já estão por toda parte. No entanto, o Telegram não seria Telegram se não escutássemos nossos usuários e não inovássemos nos formatos existentes", escreveu o executivo em seu canal público no app.





O recurso funciona como na rede social da Meta: o usuário poderá publicar uma foto ou um vídeo que fica disponível temporariamente. Mas enquanto no Instagram essa publicação dura 24 horas, no Telegram será possível escolher entre 6, 12, 24 ou 48 horas.

A interface também é semelhante, com as publicações dos contatos sendo exibidas em círculos acima da lista de conversas. Diferente, no entanto, da mesma função no WhatsApp, que dispõe de uma página dedicada aos chamados Status.





De seu concorrente direto, o Telegram Stories emprestou a possibilidade de se adicionar uma legenda à publicação.





A ferramenta do aplicativo também permite salvar as postagens de forma permanente no perfil do usuário. Isso permitirá, segundo Durov, "perfis mais informativos e coloridos", num movimento que aproxima o Telegram das redes sociais.





"Isso marcará uma nova era no Telegram, na qual ele se tornará ainda mais divertido e social do que é atualmente", escreveu.