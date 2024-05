'Boteco da Carol Romanini', em Londrina, une jornalismo e entretenimento em podcast

Com 24 anos de atuação, a jornalista Carol Romanini soma experiências tão ricas como desafiadoras. Suas versões repórter, editora ou apresentadora demonstram seu talento, também carisma e capacidade de se reinventar.





Atualmente, Romanini integra o departamento de Jornalismo da Rádio Paiquerê FM 98.9. e, com disposição e criatividade, aposta no projeto "Boteco da Carol Romanini, um podcast que estreia nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Espaço Villa Rica, bem no centro de Londrina. "É um modelo que oferece a liberdade de criar, justamente graças ao formato e ao canal de exibição", compreende.

Com ânimo, a estreia do programa contará com música ao vivo da banda Nitrosamba e promete atrair. De modo distinto, Carol Romanini, reconhece as peculiaridades do jornalismo padrão e do jornalismo de entretenimento. "Trabalhei em praticamente todos os canais de TV aqui na cidade e despertei o interesse pelo lado mais divertido, o do entretenimento", conta.





Com a proposta de bate-papos mais informais, decidiu criar seu programa com um formato que se assemelha a uma conversa em um ambiente em que as pessoas conversam mais à vontade sobre temas relevantes, atuais e interessantes. "Mais leve, mas não menos comprometidas com o conteúdo", ratifica.

O planejamento, segundo a comunicadora, é que todos os episódios tenham a presença de um convidado para tratar de assuntos plurais. Relacionamentos, comportamento e também sobre o mercado das cervejarias e o setor de entretenimento.





Pois eis um assunto que deve render longas conversas em volta de uma mesa de boteco: o setor produtivo e todo o caminho percorrido até que a bebida tão desejada seja servida e consumida. É só acompanhar.