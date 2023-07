WhatsApp caiu? Usuários relatam instabilidade no aplicativo na tarde desta quarta

O WhatsApp saiu do ar? Não foi só aí, não! Usuários relataram instabilidade no aplicativo na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com o site Downdetector, foram mais de 49 mil notificações sobre problemas no WhatsApp por volta das 17h20. As notificações sobre problemas com o acesso começaram às 17h.





Por volta das 17h50, usuários afirmaram que o aplicativo voltou a funcionar "aos poucos". A Meta não havia se pronunciado sobre a queda do WhatsApp até às 17h53.

A queda do WhatsApp sempre rende memes nas redes sociais. É claro que desta vez não foi diferente. 'WhatsApp' entrou nos trending topics do Brasil durante a instabilidade do aplicativo. Foram 600 mil tweets sobre o tema até às 18h. Confira: