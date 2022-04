Isabella Scherer revela estar grávida de gêmeos

A campeã da 8ª temporada do Masterchef Brasil Isabella Scherer, 26, contou para seus seguidores que descobriu estar grávida de gêmeos. Ela havia revelado a gravidez no final de março, e agora falou a novidade em suas redes sociais. "Presente bom, é presente em dobro, né?", escreveu.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



Nos Stories, compartilhados na manhã desta quarta-feira (6), ela resolveu abrir uma caixinha de perguntas para seus fãs tirarem dúvidas sobre a gravidez e contou como descobriu que estava esperando dois bebês. "Meu Beta HCG, que é o hormônio, estava em 220 mil. Só tinha uma opção, ser gêmeos", contou.

Continua depois da publicidade



"Eu fiquei desesperada no princípio, porque além de uma criança são duas", revelou. Ela disse que seu namorado, Rodrigo Calazans, tentou a tranquilizar dizendo que não seriam gêmeos e que ela acabou ficando brava com ele. Isabella continuou dizendo que no ultrassom já estava "gelada" vendo os dois.



"Eu estava em pânico", continuou ela, dizendo que pediu para seu terapeuta arrumar uma consulta de encaixe. "Fiquei chorando por duas horas. Mas agora estou muito feliz que são dois", finalizou a sequência de vídeos publicados em seu Instagram.



O modelo também compartilhou a novidade em suas redes sociais. "1 + 1 = 4. Um resultado bem diferente do que eu aprendi na escola, e eu era um bom aluno em matemática hein", escreveu ele na legenda da publicação.

Continua depois da publicidade



Scherer e Calazans estão juntos há pouco mais de um ano. A campeã do reality culinário contou que, inicialmente, descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo ano, depois de se sentir enjoada por alguns dias e realizar quatro testes de gravidez.



"Que loucura... achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa", declarou. "Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade para esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo".



Calazans também publicou a notícia, logo em seguida à namorada, com a legenda: "pequenusculo ou pequenuscula a caminho". Nos comentários, famosos como Yanna Lavigne e Giullia Buscacio parabenizaram o casal. "Gente que coisa mais fofa. parabéns, Isa!", escreveu Manu Gavassi. "Quero ver vocês e esse neném! Parabéns!", escreveu Isabella Santoni.