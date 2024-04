Limpeza da ExpoLondrina demanda força-tarefa, que começa com 600 zeladores

Dona Maria dos Santos visita a ExpoLondrina todos os anos e sempre fica admirada com a limpeza por todo o Parque Ney Braga. “Você não vê um papelzinho no chão, uma bituca, nada”, diz a dona de casa. Para manter limpos os 500 mil metros quadrados do espaço, o que equivale a setenta campos de futebol, “há 600 funcionários nos três turnos, o que compreende a limpeza de ruas, banheiros, arena de shows, parque de diversão, etc.”, diz Luiz Roberto Ferrari, diretor administrativo e financeiro da Sociedade Rural do Paraná (SRP).





Ele conta que uma força-tarefa é realizada diariamente para manter o ambiente livre de sujeira. “A feira produz cerca de 40 mil toneladas de lixo orgânico, reciclável e resíduos todos os dias”, revela Ferrari. De acordo com ele, a coleta residual é feita em três etapas. Primeiramente, a coleta imediata é feita pelos zeladores, que levam o material recolhido para uma central dentro do parque. Em seguida, outra equipe separa este resíduo em categorias, o que é reciclável, o que é orgânico e o que é rejeito. Somente então o material sai do Parque Ney Braga para o destino final, sob responsabilidade de outra empresa. Todo processo é terceirizado pela SRP.

“Estas empresas prestam serviço para Sociedade Rural o ano todo, mas obviamente é a ExpoLondrina que mais demanda este trabalho minucioso”, diz Ferrari. Na última edição, o evento recebeu quase meio milhão de visitantes. A expectativa é que o número passe dos 500 mil. “É preciso cuidar do meio ambiente porque o campo faz parte do meio ambiente, todos nós fazemos. Nós primamos pela parte ambiental, não só do que está sendo cultivado, porque é isso que sustenta o campo”, conclui o diretor.