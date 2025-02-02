Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Nem o Céu, Nem o Inferno

Escritor londrinense Mário Bortolotto reúne memórias de um ex-seminarista rebelde

Marcos Losnak - Especial para a Folha
02 fev 2025 às 18:02

Compartilhar notícia

Marcos Zanutto/Arquivo Folha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Em 1974, o escritor londrinense Mário Bortolotto vagava pelas ruas do Jardim do Sol folheando gibis e entrando em brigas na saída da escola. As brigas eram quase diárias. Nos finais de semana sempre estava na igreja, atuando como coroinha.


Em 1975, com 12 anos de idade, desejando sair de casa e mudar de vida, Bortolotto ingressa no Seminário de Ourinhos. Sob regime de internato, começa a viver ao lado de 55 garotos aspirantes a padre.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Essa experiencia está presente em seu mais recente livro, “Nem o Céu, Nem o Inferno”. Na obra, Mário Bortolotto revisita seu passado em um relato memorialístico em formato de romance. Traz o relato da transição da infância para a juventude nos corredores de um seminário.


Reunidos no internato, os garotos não eram propriamente anjos rezando pelo Senhor: “Não se pode juntar 55 moleques vindos dos quatro cantos do país e não esperar que essa m... não vire um barril de pólvora. Esses moleques querem sangue. Os moleques sempre querem sangue. São lobos. Dê um pouco de sangue pra eles e logo eles ficam mansinhos, pelo menos até a sede voltar.”

Publicidade


Muitos garotos, entre orações e castigos, não sabiam o que faziam no local: “A verdade é que a maioria não sabia muito bem o motivo de estar no seminário. Alguns estavam lá porque os pais não sabiam mais o que fazer com eles. Eram desajustados natos e os pais simplesmente desistiram. Achavam que só Deus pra dar um jeito nos garotos perdidos. Então, mandavam os pivetes pra lá como se manda qualquer moleque incorrigível prum colégio interno. Outros eram filhos de pais muito pobres que queriam que o filho tivesse algum futuro, mesmo que esse futuro fosse uma m... de uma casa paroquial e um Fusca.”


Bortolotto viveu em dois seminários diferentes entre 1974 a 1979. Foi no Seminário de Apucarana que conheceu o teatro e começou a desenvolver as atividades de dramaturgo, diretor e ator.


Com 18 livros publicados e 35 textos teatrais encenados, atualmente reside em São Paulo. A seguir Mário Bortolotto fala de “Nem o Céu, Nem o Inferno” publicado pela editora Realejo.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.


Imagem
Mário Bortolotto reúne as memórias de um ex-seminarista rebelde
Explore a obra Nem o Céu, Nem o Inferno" de Mário Bortolotto, um relato impactante sobre sua infância e juventude em seminários, repleto de memórias e reflexões.
Mário Bortolotto Escritor londrinense Londrina Nem o Céu, Nem o Inferno
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas