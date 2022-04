Jornalista lança em Londrina e-book gratuito com propostas de escrita

A jornalista e mestra em Estudos Literários Layse Barnabé de Moraes lançou o e-book gratuito “Pequeno manual de escrita afetiva: escrever do lado de dentro, escrever do lado de fora”, com propostas de escrita. O projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa de Incentivo à Cultura).

O livro, que tem projeto gráfico da designer Gabriela Campaner, pode ser baixado gratuitamente por este link. Nele, há um compilado de propostas de escrita, provocações e questionamentos que convocam à criação a partir da observação do eu e do mundo ao redor.

“A intenção é que os escritos surjam do universo íntimo, não necessariamente baseados em fatos autobiográficos, e que a escrita afetiva surja como uma possibilidade e um caminho”, explicou a jornalista.