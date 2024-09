Londrina Matsuri chega à 20ª edição com cultura, gastronomia e tecnologia

Mais de 60 atrações culturais

Publicidade



A todo o momento, uma nova atração é iniciada nos espaços abertos e nos três palcos do Londrina Matsuri (Sakura, Himawari e Hanabi, este último local funcionará o Matsuri Game), mostrando a tradição e a cultura pop oriental. Segundo um dos coordenadores do evento, Luiz Shiroma, os 20 anos do Londrina Matsuri terão atrações especiais como o dublador de animes, Guilherme Briggs, um ícone na área no cenário nacional, com trabalhos conhecidos na dublagem de Mickey Mouse, Buzz Lightyear (Toy Story), MewTwo (Pokémon), entre outros. Ele bate um papo com o público, na sexta (6) em dois momentos: às 19h30, no palco Sakura e na sequência, às 20h fará um “Meet & Greet”, no Matsuri Game (palco Hanabi).

Shiroma conta que o Londrina Matsuri tem se destacado nos últimos anos pela presença de cosplayers, hoje, uma “febre” nacional e que conquistou um importante espaço na cultura geek. “A quantidade de pessoas fantasiadas (artistas cosplayers) torna o LM um evento diferenciado e dá um colorido especial. Como forma de celebrar e incentivar essa comunidade, a organização oferece o acesso gratuito ao evento para quem for de cosplay, assim como com trajes típicos orientais, sejam trajes japoneses, coreanos, chineses”, explica o coordenador. O Londrina Matsuri ao longo destes anos tem mantido em sua programação desfiles e concursos com premiações para os cosplayers. Na sexta, às 16h, o Encontro #SextouPop, movimentará o palco Sakura, com o desfile e concurso, apresentação de Kpop e Batalha Geek, um bom programa para quem gosta do pop oriental. Publicidade

Na onda das comemorações, o tradicional Festival Bon Odori (dança interativa folclórica), vem com força total, com várias entidades convidadas do Paraná, com pelo menos cinco delas participando este ano pela primeira vez. O Festival está programado para o sábado (7), às 17h45, no pátio do palco Sakura. A coordenadora do festival, Margarida Misse comenta que quase 600 pessoas vão dançar simultaneamente, situação que torna o Matsuri Londrina um dos maiores ou o maior Festival de Bon Odori, do país.



Programação diversificada

Publicidade



Isa Toyota e Takeshi Nishimura são cantores, apresentadores de festivais e campeões de concurso de karaokê. Conhecidos em todo o Brasil e também em outros países, eles serão atração no Londrina Matsuri. O show especial “Isa Toyota & Takeshi” acontece às 15h, no domingo (8), no palco Sakura.

A programação traz também outros shows, muito canto, teatro (Hinata-Grupo Alcores do Teatro), apresentação de artes marciais (Kung-fu, Aikidô, Karatê), apresentações de grupos de taikos (tambores japoneses), de Eisá (tambores de Okinawa), de Matsuri Dance com banda ao vivo (dança desenvolvida pelo grupo Sansey desde o primeiro Matsuri), Yosakoi Soran (dança contemporânea caracterizada pela alegria e energia). Publicidade

Também é destaque, apresentações conjuntas do Grupo Sansey e do Grupo Wakaba, de Curitiba, atração bastante esperada pelo público e pelos próprios integrantes, que segundo Juliana Nakahara, do Grupo Sansey, repetem em mais um ano a colaboração e crescente amizade. A programação detalhada do 20º Londrina Matsuri pode ser vist no site: www.gruposansey.org.br e no Instagram: @londrinamatsuri



Oficinas para todos os públicos



Publicidade



Outra atração são as oficinas de cultura japonesa, acompanhadas de uma exposição, realizadas diariamente e que o público pode participar gratuitamente com inscrição feita na hora. O 20º Londrina Matsuri terá oito ilhas com diversas atividades. A novidade este ano é a oficina de Sashiko, um bordado japonês funcional, uma costura de reforço para cobrir áreas de desgaste em roupas e outras peças, iniciada em 1600. A oficina será ministrada por Marisa Inumaru Mallmann, de Florianópolis.

Entre as oficinas estão: Exposição e Oficina de Origami (dobradura de papel), com Yuji Matsubara; Exposição e Oficina de OriNuno (origami em tecido), com Thais Kato (SP); Exposição e Oficina Sumi-ê (pintura japonesa), Shiba Sey Suely (SP); Exposição e Oficina de Kirigami, do Atelier Naomi Uezu (SP); Oficina e Caricatura em Mangá, da Escola de Mangá Japan Sunset (SP); Interativo e Oficina de Mágica, com o Mágico Sayuki Satake; Exposição e Oficina de Shodô (caligrafia japonesa), Elcio Yokoyama (SP). Os workshops serão realizados no domingo no palco Himawari e serão três: de Taiko (14h30); de Matsuri Dance (15h) e de dança Kpop (15h30). Publicidade



Gastronomia, Encontros, Feiras e Tecnologia





O Londrina Matsuri 2024 apresenta uma ampla área comercial com produtos variados e uma verdadeira festa da culinária oriental, na praça da alimentação. O público encontrará diversos restaurantes, muitos vindos de grandes centros pela primeira vez, com gastronomia japonesa e oriental, como também uma culinária variada. O evento contará com o “Espaço Criança”, administrado pela Fecomércio e com o PetShop.

O evento Nikkei Deai, em sua 4ª edição, oportuniza aos jovens o compartilhamento de experiências, conhecimentos, debates e o desafio de manter os valores e tradições orientais. Na 20ª edição do Londrina Matsuri terá lugar no espaço Hanabi, às 13h30 do domingo (8). O tema será “Experiências Internacionais e Conexões Culturais”, com foco em um bate-papo com integrantes de grupos culturais que fizeram intercâmbios em outros países.

Destaque também para a 8ª Feira de Tecnologia, uma realização em parceria com o SESI/SENAI/FIEP; a 5ª Feira do Morango e Pitaya com apoio IDR Paraná, a 13ª Feira da Rosa do Deserto – Espaço Primavera e o Matsuri Game (palco Hanabi), espaço tecnológico criado em 2022 e pensado a partir do conceito de interatividade, a fim de gerar experiências através de atividades e jogos. Nos três dias de evento, o público pode esperar campeonatos, desafios e quiz com premiações, além de estandes com jogos retrôs, de realidade virtual e simuladores e o aguardado espaço de SwordPlay.

A cerimônia de premiação do 12º Concurso Meio Ambiente – Melhores Práticas – parceria entre o Londrina Matsuri e a Secretaria Municipal de Educação - será no domingo (8), às 18h, no palco Himawari. Os prêmios das escolas foram doados pela Mundomax – unidade Sonkey. A feira itinerante Londrina Criativa também participará desta edição do LM com produtos artesanais variados, incentivando o comércio local e de pequenos empreendedores.



Serviço