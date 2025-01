Lucas Lucco anuncia retorno aos palcos após pausa para cuidar da saúde mental

Lucas Lucco anunciou a retomada de sua carreira musical neste domingo (26), em um show do sertanejo Gusttavo Lima. "Eu volto aos palcos para revolucionar", disse o cantor à plateia.





"[Gusttavo Lima] me convidou pra ir no primeiro show do seu novo projeto em Balneário para que eu pudesse anunciar para todo mundo que depois de um longo e escuro período eu estou voltando a fazer o que mais me faz sorrir na vida. Eu volto aos palcos, pra revolucionar de novo. Com a benção do meu amigo e ídolo", afirmou.

Lucco pausou a carreira em dezembro de 2023 para cuidar de sua saúde mental, após precisar adiar e até cancelar shows. Na ocasião, ele contou aos fãs que possui transtorno afetivo bipolar (TAB), e nos meses anteriores havia sofrido várias crises.





Ele afirmou que sua próxima apresentação está prevista para março e já anunciou que lançará músicas inéditas. "A partir do mês que vem começo a lançar meu novo DVD 'Se conselho fosse som'. Espero que vocês gostem mesmo de mim cantando música romântica."





Quando questionado sobre como se sentiu ao subir ao palco novamente, Lucco disse: "Tipo voltar a andar depois de usar gesso nas pernas por meses". "Eu agradeço ao público que me recebeu muitíssimo bem", escreveu no seu Instagram.