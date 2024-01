Ludmilla anuncia compra de igreja evangélica que frequentava no RJ

Ludmilla, 28, anunciou a compra de um imóvel onde funciona a igreja que ela frequenta no Rio de Janeiro.



Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, disse que a cantora realizou um sonho com a compra.





"E esse [sonho] com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus, a ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que Ele faz nela e através dela. Além de equipar toda a igreja com som de alta tecnologia, nesta terça-feira (30) ela comprou a igreja por completo", anunciou a dançarina nos Stories do Instagram.

"Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos", disse Brunna Gonçalves.



Ludmilla comemorou a conquista: "Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja para o meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica no Recreio dos Bandeirantes", escreveu a cantora nos Stories do Instagram.



A pastora Adriana agradeceu à artista publicamente. Ela publicou um vídeo em que aparece chorando e é amparada por Ludmilla.