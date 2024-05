Antes de show em Copacabana, Madonna gravou funk em português com Anitta

Anitta, 31, e Madonna , 65, já tiveram uma parceria artística anterior ao show que a popstar estrangeira fará neste sábado (4) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com participação da funkeira e da cantora Pabllo Vittar, 30.



As respectivas intérpretes de "Show das Poderosas" e "Like a Virgin" gravaram, em 2019, o feat "Faz Gostoso". Trata-se de um funk, que foi cantado por ambas misturando inglês e português e integrou a setlist do último álbum de Madonna, "Madame X".

"Faz Gostoso" fez muito sucesso no Spotify, ficando marcada como a única faixa de "Madame X" a atingir o top 200 da plataforma. Ocupou 161ª posição a nível mundial em junho daquele ano.



No Brasil, o tema também foi muito ouvido, abocanhando a 41ª colocação dentre as músicas mais ouvidas daquele período no Spotify. Em Portugal, o sucesso foi ainda maior: a música foi a 2ª mais executada pelos portugueses que assinavam a plataforma em junho de 2019.



"Faz Gostoso" é uma composição da cantora luso-brasileira Blaya. Ela concebeu o hit em parceria com os artistas musicais MC Zuka, Tyoz, No Maka e Stego.