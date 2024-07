Festival de Música de Londrina: oficina de choro reúne jovens e veteranos do pandeiro e violão

Nesta época do ano, centenas de alunos se juntam em Londrina com um objetivo em comum: estudar música com mestres reconhecidos.







Caetano de Oliveira, 14, é de Brasília, mas passa todas as férias em Londrina, na casa da avó, e já havia visto os shows do FIML em anos anteriores. Desta vez, participa como aluno na Oficina de Choro com o pandeiro. O estudante, que também estuda piano e flauta doce, sempre gostou do gênero e hoje participa, todos os sábados, das rodas do Clube do Choro de Brasília.

Segundo o jovem, é muito divertido fazer parte do Festival de Música. Diz que aprende e ensina com outras pessoas e que, com certeza, voltaria para o FIML onde desta vez veio para fazer a Oficina de Choro. Caetano, assim como toda a turma, realiza uma apresentação de conclusão de curso neste sábado (20).





Jayme Vignoli e Josimar Carneiro (RJ) e Andre Vercelino, de Londrina, são os professores que comandam as oficinas de choro e samba do Festival Internacional de Música de Londrina deste ano. Cada um deles traz nas bagagens ricas experiências no cenário musical.

Jayme e Josimar têm uma longa trajetória de colaboração e amizade, que começou 40 anos atrás, em um festival. Em 1987, fundaram a Orquestra de Cordas Brasileiras e, em 1989, o grupo de choro Água de Moringa, que até hoje está em atuação. Em 1998, a dupla participou pela primeira vez do FIML, e conheceram Andre que, na época, foi aluno deles. Já em 2004, Andre participava do festival como professor.





Jayme, que desenvolveu seu interesse pelo Choro aos 13 anos ao assistir a um programa de televisão, comenta que, apesar de o gênero não ser tão presente na mídia televisiva atualmente, a internet tem facilitado o acesso para os novos entusiastas. "Eu acredito na força da própria música", diz, refletindo sobre os novos músicos. Ele também destaca que não é raro encontrar rodas de Choro em diversas cidades do Brasil.

SERVIÇO





44º Festival Internacional de Música de Londrina

Apresentação dos Alunos da “Oficina de Choro”

Data: Sábado (20), às 11h

Lugar: AML (R. Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130)

Entrada gratuita





