"Groove na Brasa": João Vidotti lança álbum autoral na AML Cultural, em Londrina

O músico londrinense João Vidotti vai lançar nos palcos da AML Cultural, no dia 1° de agosto o seu novo trabalho "Groove na Brasa" com música no estilo Nova MPB e com pitadas de música eletrônica.

Os ingressos para o show já estão sendo vendidos através da plataforma Sympla. Além de Vidotti Irão dividir o palco com ele o baterista Leo Cacione, o baixista Celso Rodolph, o guitarrista Diogo Burka, o tecladista Fábio Caetano e o percussionista André Coudeiro.







“É uma nova linha de músicas, com um conceito que passeia por vários ritmos de música brasileira, mas com pitadas de música eletrônica. O Groove na Brasa é um disco de música pop, que dá para classificar como nova MPB, que eu acho muito interessante. É um disco bem para cima. As músicas têm um alto astral e algumas são até mais dançantes. Ele soa bem no churrasco da família, na boate, no teatro. Eu acho que o show vai conter bastante dessa energia”, ressalta Vidotti.

Vidotti conta que o disco será lançado nas plataformas digitais, a princípio no YouTube, e também ficará disponível para download nas redes sociais do cantor e compositor.





“Eu acho interessante porque normalmente as pessoas ouvem pelo YouTube, na televisão de casa. Como é um disco que tem uma sonoridade densa, eu não queria que as pessoas ouvissem pelo celular, sabe?”, comenta o músico, que irá disponibilizar o disco inteiro na plataforma de vídeos, com as letras, para todo mundo cantar junto.

TREJETÓRIA





Vocalista e compositor da banda Primos da Cida, João Vidotti é um dos fundadores da banda londrinense formada em 1997.

“Ali eu comecei a minha carreira como compositor e cantor. O ano de 1997 é o marco e depois me formei na Faculdade de Música da Universidade Estadual de Londrina”, recorda o artista.





Desde então, ele realiza shows com os parceiros do Primos da Cida, com quem já lançou sete álbuns de músicas inéditas.O disco Groove na Brasa é seu segundo trabalho solo de músicas inéditas.

“Ao longo da minha carreira, eu realizei mais de mil shows, participei de vários festivais. Com o Primos da Cida, dividi o palco com grandes artistas do cenário do rock brasileiro”, comemora Vidotti.







“Estava praticamente engavetado, mas estou recuperando o projeto agora e finalizando para o lançamento no dia 1° de agosto. Tem várias participações de músicos londrinenses, que construíram esse trabalho e as músicas comigo”, explica o músico ao falar que o projeto Groove na Brasa começou a ser gravado em 2012.