Ana Castela conquista o Top 1 no Spotify Brasil com 'Nosso Quadro'

A cantora Ana Castela se tornou a artista mais ouvida do Brasil no Spotify Brasil nesta sexta-feira (3) com a música "Nosso Quadro". A boiadeira conquistou o primeiro lugar do ranking num período de 24 horas na plataforma. Na quinta-feira (2), Ana Castela já havia conquistado seu lugar na "Viral 50 Global" do Spotify.





Ana Castela contabiliza 12.792.229 de ouvintes mensais no Spotify. Além da música "Nosso Quadro", outros hits da boiadeira estão no Top Brasil: "Bombonzinho", em parceria com Israel e Rodolfo; "Roça em Mim", junto com Zé Felipe e Luan Pereira; "Duas Três", com Guilherme e Benuto; "Palhaça", parceira com Naiara Azevedo; e, "Dona de Mim".