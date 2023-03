Nelly Furtado cobra direitos autorais de 'Lovezinho', hit do Carnaval, após dançar coreografia

A cantora canadense Nelly Furtado cobrou os direitos autorais pelo uso da melodia de "Say It Right" no refrão de "Lovezinho", hit do Carnaval, criado por WK e cantado por Treyce. O sucesso foi catapultado por um vídeo do influenciador Xurrasco, que viralizou, fazendo a coreografia da música.





Furtado chegou a entrar na brincadeira e também dançou o hit do verão brasileiro. Mas a editora Sony, que cuida dos direitos suas composições, já entrou em contato com os músicos brasileiros, cobrando os direitos autorais pela música. Treyce ainda não se pronunciou sobre o caso.

Ao podcast G1 Ouviu, WK disse estar aberto a ceder parte dos direitos para os artistas estrangeiros -a própria cantora canadense e os produtores americanos Timbaland e Danja. Segundo a Sony, o pedido partiu de um desejo de Furtado.





WK acredita que a porcentagem correta para os estrangeiros seria de 20%, mas a negociação está sendo feita entre as editoras, que representam os interesses de cada artista.





Nelly postou o vídeo dançando a coreografia de Lovezinho em seu perfil no TikTok. Assista: