Avril Lavigne retorna às suas origens musicais com 'Bite Me'

Após um tempo longe dos holofotes, a cantora Avril Lavigne surpreendeu os fãs com o lançamento da sua nova música “Bite Me”, inspirada no pop punk. É o primeiro single da artista após a contratação do selo DTA Records, de Travis Barker.

A faixa relembra as músicas da cantora dos anos 2000. A começar pela capa de divulgação, em que ela usa um vestido preto, saia xadrez e uma bota longa, bem parecido com a estética do início da carreira da canadense. A letra fala sobre o término de um relacionamento.

