Taylor Swift anuncia curta de 'All Too Well' com Dylan O'Brien e Sadie Sink

A cantora Taylor Swift, 31, rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (5) após ela divulgar de surpresa que a música "All Too Well" vai ser apresentada aos fãs em formato de curta-metragem.

O lançamento será na próxima sexta-feira (12), e deverá ocorrer junto com sua nova versão do álbum "Red". A novidade também é a participação dos atores Dylan O'Brien, de "Teen Wolf" e "Maze Runner", e Sadie Sink, de "Stranger Things" no pequeno filme.

O lançamento oficial seria no dia 19, porém ela resolveu antecipar para não bater de frente com o retorno de Adele às paradas musicais.





Depois de Taylor liberar um teaser do que aguardar para a próxima semana, sem mostrar muitas pistas, o nome do ex-namorado dela, o ator Jake Gyllenhaal, foi outro que entrou nos comentários dos fãs.

A canção é baseada nesse namoro rápido entre os dois que durou de 2010 a 2011. Alguns seguidores o transformaram em meme. "Vamos fazer um círculo de oração pela alma do Jake Gyllenhaal", brincou um internauta. "Jake está fora de si nesse momento", disse outro.





"Jake Gyllenhaal quebrando tudo dentro de casa após saber que além da regravação de 'All Too Well', vai ter a versão de 10 minutos e um short film", escreveu outra.