Conheça o Twice, grupo feminino de k-pop que lota o Allianz Parque em turnê

Em 2019, o BTS, grupo de k-pop de enorme sucesso mundial, encheu o Allianz Parque, em São Paulo, na sua primeira apresentação no Brasil. Nesta terça-feira, 6, outro grupo coreano repetiu o feito. É o Twice, que esgotou os ingressos para esta noite na capital paulistana.



Publicidade

Publicidade





O grupo coreano formado apenas por mulheres tem nove integrantes, cinco coreanas, duas japonesas e uma taiwanesa. São Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, que começaram a cantar e dançar juntas em 2015, no reality show da JYP Entertainment, uma das principais gravadoras da Coreia do Sul.

Publicidade



O Twice se tornou o segundo grupo de k-pop com mais prêmios em programas musicais no país, ficando atrás apenas do BTS, e hoje é o principal representante feminino do pop na Coreia do Sul.



A "Ready to Be", que traz as cantoras para o Brasil, é a sua quinta turnê mundial. Alguns hits do grupo são "Set Me Free", cantada em inglês e voltada para o mercado de pop ocidental, "Fancy", "Cry For Me", "Knock Knock" e "Go Hard".



Ainda é possível adquirir ingressos para a apresentação de quarta-feira, 7, que também será no Allianz Parque.