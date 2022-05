Conrado e Aleksandro: saiba mais sobre a história da dupla

A dupla Conrado & Aleksandro foi formada em 2003 pelos cantores Conrado Bueno e Luiz Aleksandro Talhari Correia, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde se apresentavam em barzinhos tocando clássicos da música sertaneja e composições próprias. O primeiro CD, intitulado “Anjo Querido - Ao Vivo”, foi gravado em 2009. No ano seguinte, o segundo álbum chamado “Tour - Ao Vivo”, teve destaques com as músicas "Afinal" e "Gravidade Zero".



Em 2011, a dupla lançou “Plano B”, o primeiro CD gravado pela Som Livre, que contou com a participação especial de Luan Santana no single "Certos Detalhes". Em 2012 foi gravado o primeiro DVD: “Ao Vivo em Maringá”, que reuniu os hits "Halls Preto", "Mete Tequila" e "Signos". Em 2014, a dupla lançou o CD "Lobos”, que teve como destaque as regravações de "Quem Nunca?", "Caminhão Pipa" e "Pode Chorar". Lançado em 2015, o DVD “Ao Vivo em Curitiba” trouxe os hits " Caminhonete inteira", "Hino dos machos", "Namorar não vou não" e "Bebendo de torneira". Em 2017, a dupla lançou um de seus maiores sucessos, "Põe no 120", que foi uma das músicas mais tocadas nos rodeios de Barretos, cidade que é referência das festas de peões de boiadeiro.

Em 2019, Conrado Bueno partiu para carreira solo. Ele foi substituído pelo cantor João Vítor Soares, antigo integrante da dupla Fábio & Rafael, que adotou o nome artístico de Conrado e junto com Aleksandro lançou o álbum Ao Vivo em Londrina, com o registro de um show realizado no Antiteatro do Zerão em 2019. O lançamento mais recente dos sertanejos foi a canção “Efeito Borboleta”, de abril deste ano, cujo clipe tem mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube.





Conrado & Aleksandro faziam, em média, 15 shows por mês em cidades do Paraná e no interior de São Paulo. No YouTube, a dupla conta com quase 600 mil inscritos e acumula mais de 285 milhões de visualizações em seus vídeos. Entre os mais vistos estão “Põe no 120” (com 30 milhões de acessos), “Camionete inteira” (21 milhões) e “Tô bebendo na torneira” (21 milhões).





Na plataforma de músicas Spotify, atualmente, Conrado & Aleksandro têm cerca de 530 mil ouvintes mensais. As músicas mais ouvidas da dupla são “Tô Bebendo de torneira” (7,3 milhões de acessos), “Bão com força” (6 milhões) e “Põe no 120” (5,9 milhões).

