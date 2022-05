Corpos do cantor Aleksandro, roadie e baterista serão velados e sepultados em Londrina

O corpo do cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro - dupla de Conrado - será velado e sepultado em Londrina neste domingo (8). Conforme divulgado no perfil do Instagram da dupla, o velório será realizado no Ginásio de Esportes Luiz Bom (Av. Serra do Flamengo, 28 – Jd. Bandeirantes). O sepultamento acontecerá no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas (R. Joana Rodrigues Jondral - Cilo II – Zona Oeste). O horário das cerimônias ainda não foi divulgado pois até o corpo ainda não havia saído de Curitiba, onde estava sendo preparado, até por volta das 12h20.





Wisley Aliston Roberto Novais (músico), será velado em Sandovalina (SP); Marzio Allan Anibal (músico), em Ibiporã; Gabriel Fukuda (técnico de luz), em São Sebastião da Amoreira; Giovani Gabriel Lopes dos Santos (roadie/técnico) e Roger Aleixo Calcagnoto (músico), em Londrina. Giovani será velado no mesmo local que Aleksandro, conforme comunicado no Instagram da dupla. Roger Calcagnoto, conhecido como Roger Panda, foi baterista de várias duplas sertanejas. Roger será velado na capela 2 da Acesf (Av. JK, 2.948 - Centro).





De acordo com apurações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de São Paulo, o pneu dianteiro esquerdo do veículo que transportava 19 pessoas estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do volante e tombasse no canteiro central. No momento do acidente, a dupla sertaneja e sua equipe seguia de Tijucas do Sul (PR) onde se apresentaram na noite de sexta-feira (6) para São Pedro (SP), cidade onde se apresentariam no sábado (7).