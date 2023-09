Demi Lovato lança novo álbum “REVAMPED”

O álbum chega na sequência de sua arrasadora performance no VMAs da MTV na noite de terça-feira (13) de setembro), quando cantou um medley com versões rock de seus sucessos “Heart Attack”, “Sorry Not Sorry” e “Cool for the Summer”.





O álbum de 10 faixas inclui versões reimaginadas de hits lançados anteriormente como “Sorry Not Sorry (Rock Version) ft. Slash”, “Heart Attack (Rock Version)”, “Cool for the Summer (Rock Version)”, e “Confident (Rock Version)”, bem como novidades incluindo “Give Your Heart a Break (Rock Version) ft. Bert McCracken”, “Neon Lights (Rock Version) ft. The Maine”, “La La Land (Rock Version) ft. Nita Strauss”, e muito mais.





Com todas as novas vozes e produção, “REVAMPED” traz a artista reimaginando as canções que definiram a carreira dela sob uma nova perspetiva que reflete sua atual visão artística. As músicas regravadas mostram o crescimento artístico e a versatilidade ela, que faz o repertório evoluir perfeitamente do pop para o rock, mantendo a poderosa assinatura vocal.

Publicidade





“Com ‘REVAMPED’, eu queria homenagear as músicas que mais repercutiram entre os fãs e desempenharam um grande papel na minha carreira, dando-lhes uma nova vida emocionante. Criar este projeto foi incrivelmente divertido e me permitiu expressar a minha paixão pelo rock de uma nova forma. Sinto-me muito mais próxima da minha música mais antiga por causa disso”, diz Lovato.





A cantora tocou pela primeira vez versões rock de algumas das músicas apresentadas em “REVAMPED” durante a turnê HOLY FVCK, em 2022, em apoio ao álbum de mesmo nome. A banda feminina dela na HOLY FVCK Tour também incluiu Nita Strauss, uma das guitarristas mais admiradas no meio do rock. O aclamado “HOLY FVCK”, que apresentou os singles “29”, “SUBSTANCE” e “SKIN OF MY TEETH”, viu Demi voltar às suas raízes rock e pop-punk e incluiu participações de Yungblud, Royal & The Serpent e Dead Sara. O álbum estreou em primeiro lugar em três paradas da Billboard: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, e Top Alternative Albums, e valeu uma nomeação para o GLAAD Media Award 2023 como Outstanding Music Artist.

Publicidade





“REVAMPED” está disponível para streaming em todas as plataformas. A versão física do álbum está disponível para pré-venda na UMusic Store. Saiba mais em: https://www.umusicstore.com/Demi-Lovato .





LISTA DE FAIXAS DE “REVAMPED”:

Publicidade





Heart “Attack” (Rock Version)

“Confident” (Rock Version)

Publicidade

“Sorry Not Sorry” ft. SLASH (Rock Version)

“Cool For The Summer” (Rock Version)

Publicidade

“Tell Me You Love Me” (Rock Version)

“Neon Lights” ft. The Maine (Rock Version)

Publicidade

“Skyscraper” (Rock Version)

“La La Land” ft. Nita Strauss (Rock Version)

“Give Your Heart A Break” ft. Bert McCracken (Rock Version)

“Don’t Forget” (Rock Version)

Demi Lovato





Artista multipremiada e indicada ao Grammy®, atriz, ativista e autora de livro que entrou na lista de best-sellers do “The New York Times”. Com um público de mais de 240 milhões de fãs/seguidores nas mídias sociais, é uma sensação global.





Somando cerca de 30 bilhões de streams em todo o mundo, Lovato cativou os fãs com seus vocais potentes e grande habilidade para escrever canções. Já lançou oito álbuns de estúdio — todos eles entraram direto no top 10 da Billboard, e quatro deles somam mais de 1 bilhão de streams no Spotify.





O mais recente álbum, “HOLY FVCK” é uma viagem sonora baseada nas raízes rock e pop-punk, uma retrospectiva sincera, mas com ironia, de suas experiências autobiográficas.





“HOLY FVCK” entrou em várias paradas da Billboard em primeiro lugar no #1 (Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums e Top Alternative Albums). O disco marcou o oitavo lançamento consecutivo de Lovato a entrar no Top 10 da parada de álbuns da Billboard, subindo até o Top 5. Ao longo da carreira, recebeu inúmeros prêmios: um MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, cinco People’s Choice Awards, um ALMA Award, um Latin American Music Award e um Glaad Vanguard Award por seus serviços ao ativismo LGBTQ+. Demi também teve duas indicações ao Grammy Awards, quatro indicações ao Billboard Music Awards e três indicações ao Brit Awards. No campo ativista, Demi é embaixadora oficial da fundação Global Citizen para a saúde mental, com foco especial nas comunidades vulneráveis. Nascida em Dallas, Demi mora atualmente em Los Angeles.





Ouça os maiores sucessos da cantora na playlist da UMusic Play: https://umusicplay.lnk.to/PopInternacional