Thirty Seconds To Mars lança álbum “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day"

A banda Thirty Seconds To Mars, dos irmãos Jared e Shannon Leto, lançou nesta sexta-feira (15) o sexto álbum de estúdio “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, via Concord Records — ouça aqui.





Álbum mais pessoal do catálogo do Mars até à data, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” marca um novo território sonoro para a banda e desafia a perceber a beleza da vida, do amor e do mundo à nossa volta, em meio aos muitos desafios e obstáculos.

As 11 faixas são canções concisas e bem arranjadas, baseadas em vozes emocionadas e diretas do coração que exploram novos sentimentos e cores. São músicas que buscam consolo em coisas básicas da vida; falam de amor, de aproveitar o momento, de decepção e de transcendência. A revista “Kerrang!” elogia: “Jared Leto prova que ainda há vida em Marte após cinco anos”. A frase ecoa a opinião do próprio Leto sobre este sexto álbum “abrir novos caminhos” criativos para ele e seu irmão.





O single principal do álbum, “Stuck”, atingiu o primeiro lugar na parada de rádios alternativas após 14 semanas, marcando a ascensão mais rápida de uma música na carreira da banda. O vídeo da música foi dirigido por Jared e serve como uma celebração da forma humana e do design minimalista, da alta moda, da arte e da dança.

“Stuck” foi tocada ao vivo pela primeira vez no Big Weekend da BBC Radio 1, pouco depois do lançamento, e cativou o público. Fora dos Estados Unidos, o Thirty Seconds To Mars continua a ter sucesso. Na Itália, “Stuck” está no top 10 — é a segunda vez em que a banda atinge esse nível de sucesso nas paradas de lá. “Stuck” também valeu à banda uma indicação para o MTV Video Music Award na categoria de Melhor Alternativo e está a caminho de ultrapassar 65,5 milhões de streams globais.





As canções já lançadas do álbum, “Life is Beautiful”, “Get Up Kid”, “Seasons” e “World On Fire”, deram uma visão privilegiada da nova música e uma antevisão do que o álbum completo traz. Desde que começou a lançar músicas, há mais de duas décadas, a banda teve um crescimento artístico imenso. A evolução em letras e ritmo ultrapassa novos limites para proporcionar um som rico e dinâmico.

Antes do lançamento, a banda foi atração principal em dois Lollapalooza Aftershows esgotados na House of Blues de Chicago. Ainda fez o aguardado regresso ao palco principal do festival — a primeira vez desde 2006. Neste outono (do hemisfério norte), o Thirty Seconds To Mars continuará a se apresentar nos maiores palcos da música, incluindo o Austin City Limits, When We Were Young Festival e Corona Capital, na Cidade do México.





Confira os maiores sucessos da banda na playlista da Umusic Play: https://umusicplay.lnk.to/RockInternacional .

Lista de faixas de “IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY”:





Stuck

Life Is Beautiful

Seasons

Get Up Kid

Love These Days

World On Fire

7 to 1

Never Not Love You

Midnight Prayer

Lost These Days

Avalanche