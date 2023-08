Gaby Amarantos completa 45 anos nesta terça; 'Ex mai love' é sua música mais tocada

Gaby Amarantos é uma cantora, compositora, atriz e apresentadora paraense que ganhou destaque ao se lançar no cenário nacional musical apresentando ritmos amazônicos. Nesta terça-feira, 1º de agosto, a artista completa 45 anos de idade com a música “Ex mai love” como destaque de um estudo produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).





Publicidade

Publicidade

Entre as canções em que Gaby Amarantos gravou como intérprete e que constam na lista de cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no país, essa foi a mais tocada no Brasil, nos últimos 10 anos. Até o momento, a artista tem um total de 125 obras musicais e 182 gravações.





Publicidade

As obras musicais de Gaby Amarantos são suas composições que levam letra e/ou melodia, e que podem ser tanto as canções que ela fez sozinha ou como em parcerias com outros autores. Já as gravações são registros de obras musicais suas e/ou de outros compositores, disponibilizadas de forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD).





Publicidade

Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.





Publicidade

A artista tem o direito de receber rendimentos referente à execução pública quando as suas canções tocam publicamente e isso é garantido pela Lei dos Direitos Autorais (9.610/98). Para isso, os locais e canais que utilizam música precisam efetuar o pagamento pelo licenciamento musical ao Ecad, sejam rádios, TVs, cinemas, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva.





Publicidade

O Ecad é o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços nos quais a música toca e emociona as pessoas. É uma instituição privada, sem fins lucrativos e administrada por sete associações (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), às quais compositores e artistas nacionais e estrangeiros devem ser filiados para fazer parte da gestão coletiva no Brasil. Por meio delas, o Ecad recebe as informações de cadastros de suas obras e gravações para fazer a identificação musical e a distribuição dos direitos autorais.





Publicidade

Ranking das músicas gravadas por Gaby Amarantos como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental:







1º - Ex mai love - Veloso Dias

Publicidade

2º - Todo mundo (tema da Copa do Mundo 2014) - Pedro Luís / Gaby Amarantos / Rock Mafia / Dudu Marote / Rodrigo Amarante / Luiz Felix Robatto / Mario Caldato Junior / S.M. Negrão / Altruda Joey

3º - Boas festas - Assis Valente

4º - Ela tá beba doida - Romim Mahta

5º - Brasil ostentação - Daniel Rigon / Pedro Bernardo / Carlinhos Moreno / Gaby Amarantos / Caca Nunes / Laercio

6º - Chuva - Iara Rennó / Thalma De Freitas

7º - Xirley - Zé Cafofinho / Original Dj Copy / Chiquinho / Marcelo Machado / Hugo Gila

8º - Coração está em pedaços - Zezé Di Camargo

9º - Pimenta com sal - Eliakin Rufino

10º - Anoiteceu - Assis Valente