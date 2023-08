Agosto começa com música e palcos ocupados em Londrina

Agosto chega com muitos destaques musicais para o público de Londrina e região. Passando pelos mais variados gêneros e ritmos, a cidade receberá neste mês grandes nomes da música local, nacional e até internacional. Para fugir da rotina e embalar a agenda com muita sonoridade, cultura, arte e diversão, a FOLHA listou os principais eventos, começando já nesta semana. Confira a programação:





- Acústico Terra Celta

No formato acústico, a banda londrinense de folk rock, formada em 2005, promete um show um tanto diferente do que costuma fazer, com repertório diversificado, mesclando músicas de todas as fases do grupo, desde o primeiro álbum com releituras de músicas celtas tradicionais, os três álbuns lançados pelo grupo até composições inéditas.







Celebrando os 18 anos de carreira e com prestígio nacional, o show terá ainda participação especial de outros músicos da cidade. "18 anos é a maioridade, então ao longo desses anos houve mudanças tanto pessoais quanto no grupo mesmo. A gente mudou bastante a formação da banda e hoje estamos no nosso momento mais coeso com o nosso trabalho e nossos objetivos. Estamos num momento de muita união, então esse show vai ser uma celebração bacana", diz Elcio Fiddler, o fundador da banda.





