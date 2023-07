Guilherme Arantes festeja 70 anos; confira hits e trilhas na TV

O cantor, compositor e pianista Guilherme Arantes é um dos integrantes da Música Popular Brasileira cuja carreira conta com canções de sucesso na televisão brasileira. Nesta sexta-feira (28), ele completa 70 anos.





Estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre as obras musicais dele apontou que, no top 3 do ranking das canções dele mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil, as duas primeiras foram trilhas sonoras de novelas e a terceira foi tema de programa infantil. Na liderança do ranking ficou “Cheia de charme”, seguida por “Meu mundo e nada mais” na segunda posição, e “Lindo balão azul” em terceiro lugar.





Na lista das músicas mais regravadas de autoria de Arantes, o primeiro lugar ficou com “Aprendendo a jogar”, que fez sucesso na voz de Elis Regina. A segunda posição é “Meu mundo e nada mais”, enquanto “Cheia de charme” foi a terceira colocada nesse ranking.

Guilherme Arantes tem 374 obras musicais e 590 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad e, ao longo da carreira, foi gravado por artistas como Elis Regina, Maria Bethânia e Caetano Veloso.