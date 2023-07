Virada Cultural de Maringá com Roberta Sá e Marcelo D2 será neste fim de semana

A Virada Cultural de Maringá será neste sábado (29) e domingo (30) na praça do antigo aeroporto, com a participação de mais de 20 atrações, incluindo artistas nacionais e locais. A festa reúne diversas expressões artísticas, como shows musicais com Marcelo D2 e Roberta Sá, bandas locais, dança, teatro, cinema e uma programação especial para as crianças com a ′Viradinha Cultural′. Para garantir a diversão da comunidade, a Prefeitura divulgou orientações importantes para o evento.





Quais são os horários?

No sábado, o evento começa às 14h com a primeira atração da Viradinha Cultural. Durante o dia, das 14h às 17h, haverá feirinha de adoção de animais e arrecadação de ração, que será doada para protetores independentes. A programação segue ao longo do dia, com o show do cantor Marcelo D2, às 21h, e encerra às 23h com a exibição do filme ′Joker′ em mais uma edição do ′Cinema a Céu Aberto′.





No domingo, a programação inicia às 13h45 com a programação infantil. A última atração a subir no palco será a cantora Roberta Sá, às 21h30. Clique aqui e confira a programação completa dos dois dias.

Quais as orientações?





A comunidade pode trazer bancos ou cadeiras. O protetor solar e o repelente também são itens importantes para curtir a festa. Na virada, haverá bebedouros e a orientação é que as pessoas levem copo ou garrafas d′água.

Para curtir com segurança, não leve garrafas de vidro. Além disso, vale sempre o recado de que lugar de lixo é na lixeira, ou nos ′Ecolix′, contêineres que estarão espalhados pelo local para descarte correto de materiais recicláveis.

O evento vai ser inclusivo?





Para a Virada Cultural de 2023 haverá, pela primeira vez, intérpretes de libras nos dois shows principais, de Marcelo D2 e Roberta Sá. O local tem espaço com acessibilidade para que a comunidade possa acompanhar as atrações.

Ainda haverá ações da secretaria da Mulher para conscientização contra o assédio e o abuso. Qualquer situação pode ser denunciada para a Guarda Civil Municipal. A secretaria da Criança e Adolescente irá distribuir pulseiras para crianças com nome dos pais ou responsáveis e dados do Conselho Tutelar.





O esquema de segurança será reforçado e, além das equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, conta com ambulâncias contratadas para atendimento médico, 20 brigadistas e 75 seguranças particulares.

Haverá espaço gastronômico?





Os foods trucks estarão na avenida Gastão Vidigal, com opções de comida, doces e bebidas. Além disso, haverá barracas do Provopar.





Como será o acesso à estrutura? Haverá interdição?





O trecho da avenida Gastão Vidigal, entre as ruas Cambira e Apucarana, estará interditado para o tráfego de veículos no sábado e domingo das 10h às 2h. O fluxo de veículos estará liberado somente para trabalhadores e moradores do local, entre as ruas Cambira e Ponta Grossa. Na madrugada de sexta-feira (28) para sábado, haverá reserva de estacionamento no entorno das praças Salgado Filho e do Antigo Aeroporto.