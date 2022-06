Londrina: sonoridades das ruas ganham registro com efeito 3D

Sonoridades da feira livre londrinense que acontece todas as manhãs de domingo na avenida São Paulo, no centro da cidade, ganharam um registro em formato 3D (tridimensional). Realizada pelo produtor musical Felipe De Mari Scalone, a gravação que dá ao ouvinte sensação de estar imerso no ambiente onde o som foi captado poder ser ouvida pela internet. Barulho de carrinhos, máquinas de café, conversas e brinquedos fazem parte da paisagem sonora disponibilizadas pelos perfis do Estúdio Junk Mahal no Instagram e Youtube.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





“Para ter essa sensação de imersão sonora como se a pessoa estive no mesmo ambiente onde o som foi gravado é necessário que a audição seja feita por um fone de ouvido. Esse efeito acontece por conta da gravação feita com microfone binaural, que simula a mesma percepção captada pelos ouvidos humanos”, explica Scalone.

Continua depois da publicidade





Devido ao alto custo dos microfones binaurais profissionais, o produtor londrinense improvisou sua própria versão do equipamento. “O microfone binaural chega a custar 50 mil reais. Como algumas marcas são muito caras, resolvi criar um modelo adaptado. Comprei uma cabeça de manequim, furei dois buracos no lugar dos ouvidos onde introduzi um microfone de cada lado e depois os vedei com orelhas de silicone usadas em cursos de acupuntura. Com essa técnica, consegui registrar os sons da mesma maneira como nós os ouvimos” detalha.







Scalone conta que o passeio realizado por ele na feira há algumas semanas rendeu 20 minutos de gravação. “Consegui captar vários sons típicos do local, como o barulho produzido pelos carrinhos de feira passando pelo asfalto, das máquinas de café, de brinquedos para cachorros, e de músicas tocadas em aparelhos de rádio e também cantadas por um músico que toca violão no cruzamento com a rua Espírito Santo”.





Continue lendo na Folha de Londrina.