Luan Pereira lança 'Moletom' ao lado de Gustavo Mioto; assista já

“Moletom”, single composto por Luan em parceria com José Maicon e Mateus Nunes, fala sobre um relacionamento que não está mais dando certo, que ambos sabem que o melhor seria terminar, cada um para um lado. Contudo, não é o que eles realmente desejam e o que acontece na prática. O casal fica se enganando, esquecendo pertences um na casa do outro para não se esquecerem.

Luan Pereira volta, agora, com o single e clipe “Moletom” em parceria com Gustavo Mioto. O cantor, que está no Top 50 Brasil com "Ela pirou na Dodge Ram", chega para movimentar a cena com o feat. que o público estava aguardando. OUÇA AQUI .

“Foi muito massa quando o Luan me fez o convite, 'Moletom' é uma música sobre uma pessoa que vai embora com nosso moletom, deixa alguns vestígios, tem artimanhas para gente se encontrar de novo… Espero que a galera curta a música o mesmo tanto que a gente curtiu fazer”, finaliza Gustavo Mioto.

Para completar o lançamento, Luan Pereira gravou um clipe em Maringá, ao lado de Gustavo Mioto e da modelo Tailaine Monteiro, que contracenou com os artistas. As cenas, dirigidas por Jacques Junior, contam a história de um casal que vive entre idas e vindas até quem um fato marcante acontece. Muitos vão se comover com a interpretação de Luan e Gustavo, que somam para transmitir a força que o curta e a canção carregam.

“Escrevi 'Moletom' ao lado do meu violonista, Mateus Nunes, e do meu sanfoneiro, Zé Maicon. Primeira música que eles escreveram e que quando eu vazei o áudio a galera amou muito a melodia, a letra e a história dela. Então, fiz o convite pro meu grande irmão Gustavo Mioto que ficou arrepiado na hora que ele ouviu, a conexão foi surreal. E é um projeto que a gente tá sonhando com muita fé. Vai ser um grande lançamento. É uma canção que automaticamente, quando ela entra no nosso ouvido, ela já toca no nosso coração.”, comenta Luan.

Conheça Luan Pereira





Luan Pereira nasceu em Suzano (SP), e foi criado em Rosana, no interior do estado. Cresceu ouvindo música sertaneja, tornou-se multi-instrumentista e cantor e, aos 14 anos, fazendo da voz grave a sua marca registrada. A partir daí, com seu carisma, Luan conquistou um público fiel nas redes sociais, onde investe, diariamente, na produção de conteúdos, mostrando a rotina e interagindo com seus seguidores para divulgar os lançamentos.

Publicidade





Em junho de 2021, gravou seu primeiro DVD "Do Mato Pro Mundo", o álbum foi lançado recheado de participações especiais do sertanejo bruto, como as duplas Bruno e Barretto, Léo e Raphael, Ana Castela e Loubet. O artista estourou rapidamente nas redes sociais com suas músicas inéditas e contagiantes, passando a ser um dos principais nomes do cenário sertanejo da nova geração. Luan Pereira segue crescendo, com apenas 19 anos e com mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram e 4,8 milhões de seguidores no TikTok, o cantor já acumula números surpreendentes de streams nos singles lançados. No Spotify, já soma mais de 9 milhões de ouvintes mensais.





Em 2022, Luan lançou músicas com Zé Felipe, DJ Chris No Beat e Ana Castela, Pedro Paulo e Alex, indo além do sertanejo e ousando na mistura com outros ritmos. “Roça Em Mim”, single que entrou nas principais playlists, ano passado, ultrapassa mais de 132 milhões de plays no Spotify e mais de 192 milhões de visualizações no YouTube.

Publicidade





Em 2023, Luan Pereira chegou para animar os fãs com “Cabine Bruta” ao lado de Guilherme e Benuto (mais de 20 milhões de plays no Spotify e 25 milhões de visualizações no YouTube); e o sucesso “Ela Pirou Na Dodge Ram”, produzida por Eduardo Godoy e composta por Luan, PV e Pedro Padilha. A música atingiu a marca de 62 milhões de plays no Spotify.





Além disso, o cantor bateu a marca de 5 músicas nas 150 mais ouvidas do Brasil: “Ela Pirou Na Dodge Ram”; “Pirulito Vermelho”; “Roça Em Mim”; “Vai Luan – AgroPlay Verão”; e “Vaqueiro Apaixonado”.