'Perigosa e Linda' abre as portas de Bruno & Barretto para 'Outro Patamar'; confira

Dentre as 16 faixas apresentadas, a regravação para “Perigosa e Linda” viralizou nas redes sociais, fazendo com que os cantores antecipassem o lançamento do primeiro single.

Um DVD que abalou Maringá em uma estrutura nunca antes vista na cidade paranaense, “Outro Patamar”, de Bruno & Barretto, deu o que falar, seja pela grandiosidade da gravação do quinto projeto audiovisual da dupla, no último dia 10 de junho, quanto pelo repertório, considerado pelos cantores e por profissionais do mercado sertanejo, como o melhor da carreira.





“No palco, a gente logo sente a conexão do público com a música. Com 'Perigosa e Linda’ foi algo bem surpreendente mesmo. Foi imediato! E no dia seguinte ela já tinha caído em alguns aplicativos. Desta forma não tivemos outra escolha”, conta Bruno.





“Foi espontâneo, surreal eu diria, ter 10 mil pessoas cantando e curtindo essa música na gravação. E como a voz do povo é a voz de Deus, definimos a música como o primeiro lançamento”, completa Barretto.

Composição de Wilceu Pause, “Perigosa e Linda” é uma regravação do grupo gaúcho Corpo e Alma e chegou até Bruno & Barretto em uma versão em remix aos 45 do segundo tempo, com o repertório do DVD fechado.





“Ela cabia perfeitamente no nosso DVD e tinha bem a pegada de Bruno & Barretto. Dava pra ousar na produção musical, incluir a mistura musical que tem a nossa cara”, pontua Barretto.

Com refrão chiclete, arranjo dançante e somada ao timbre inconfundível dos artistas, já na gravação do DVD a resposta foi de arrepiar.





“Outro Patamar”foi registrado na Arena do Parque de Exposições de Maringá, Paraná. Com ingressos esgotados, Bruno e Barretto receberam Jads e Jadson, MC Ryan SP, o trio DogBeat e William e Bidiko para uma noite memorável.

Em uma estrutura de outro patamar, Bruno & Barretto ousaram ao idealizar um projeto futurista, rico em tecnologia, mas que ao mesmo tempo preservava a cultura do campo. O palco, grandioso, foi o espaço para que ambos realizassem o sonho de gravar em Maringá junto ao público, com produção geral de Hiran Produções Artísticas e impecavelmente registrado pelas lentes do diretor de video Jacques Junior.





