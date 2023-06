Maringá vai receber show de Sandy em julho

Em turnê pelo país, a cantora Sandy Leah também vai passar pelo Paraná. Maringá vai receber a filha de Xororó no dia 28 de julho, no centro de eventos Paraná Expo.





O show tem previsão de começar às 21h. O preço dos ingressos variam entre R$ 260,00 e R$ 1.060,00, de acordo com a acomodação escolhida.

Publicidade

Publicidade





Na apresentação, os fãs podem esperar músicas como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Pés cansados” e “Universo reduzido”, lançada durante a pandemia. Além das canções lançadas no último ano no projeto “Nós, Voz, Eles 2”.





Em 2023, Sandy se divide entre os shows e as gravações do longa “Evidências do amor”, com lançamento previsto para o ano que vem, em que protagoniza um par romântico ao lado do ator e comediante Fábio Porchat. A cantora também lança ainda neste ano o seu projeto audiovisual gravado com participações especiais como Wanessa Camargo, Melim, Agnes Nunes, entre outros artistas.

Publicidade