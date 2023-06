Festa do Padroeiro deve reunir milhares de pessoas na Catedral

A Catedral Metropolitana de Londrina prepara uma vasta programação para a Festa do Padroeiro da cidade, o Sagrado Coração de Jesus. A festa será comemorada no dia 16 de junho, uma sexta-feira, a partir das 8h.







Para a preparação para a festa, está programada uma novena a partir do dia 7 de junho, sempre às 19h, na Catedral, com a presença de diversos padres do decanato centro e suas comunidades.

Para a data da festa - dia 16 de junho - uma programação especial com quatro missas durante o dia. A primeira celebração, às 8h, será presidida pelo arcebispo metropolitano de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Às 10h30, a Santa Missa Solene, presidida por Dom Geremias Steinmetz e concelebrada por todos os padres da Arquidiocese.





Às 15h, a Santa Missa será presidida pelo bispo de Cornélio Procópio, Dom Marcos José dos Santos. Às 18h, o Cura da Catedral, padre Rafael Solano e o vigário padre Juniar Padilha presidirão a Santa Missa luminosa do Sagrado Coração de Jesus.

