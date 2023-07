Mick Jagger faz 80 anos: conheça as músicas mais tocadas no Brasil

Mick Jagger completa 80 anos nesta quarta-feira (26). Cantor, compositor, ator e vocalista da banda britânica The Rolling Stones, é considerado um dos símbolos do rock mundial, com seis décadas dedicadas à música. Em homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou estudo sobre o que os fãs brasileiros mais ouviram do trabalho musical dele nos últimos 10 anos.



Publicidade

Publicidade

O hit “Satisfaction (I can't get no)”, parceria com Keith Richards, guitarrista e amigo de banda, foi a música de autoria de Jagger mais tocada no Brasil de 2013 a 2023. No ranking, são parte do top 3 “Miss you” e “Start me up”.

Publicidade

O astro britânico tem 459 obras musicais e 3.540 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas de forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.