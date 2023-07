Leonardo faz 60 anos; veja as canções mais tocadas do sertanejo

Leonardo completa 60 anos nesta terça-feira (25). Na história da música sertaneja, é um dos maiores representes do gênero musical com momentos marcantes desde a dupla com o irmão Leandro até atualmente, em carreira solo. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) produziu estudo sobre as músicas que ele gravou como cantor ao longo da carreira.

A música mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos que tem Leonardo como intérprete foi "Pergunte ao dono do bar", de autoria de Carlos Maia, Marquinhos Paz e Manoel Mello. No ranking, "Dona do meu destino", de Zé Henrique, e "Como eu chorei", de Telmo de Maia, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente.





Emival Eterno da Costa iniciou a carreira na década de 1980, adotou o nome artístico de Leonardo e, mesmo após perder o irmão e parceiro Leandro, em 1998, vítima de câncer no pulmão, prosseguiu na música. O artista tem um total de 1.183 canções gravadas e cadastradas na gestão coletiva no Brasil.

