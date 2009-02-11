Banda de Músicos de Londrina abre 'Sexta na Concha'

Tradicionalmente o projeto, que acontece no centro da cidade, começaria em maio, mas o prefeito José Roque Neto que também é secretário de Cultura optou em antecipar a programação para que os londrinenses pudessem ter mais atrações e programas culturais.

De acordo com o assessor da Secretaria de Cultura, Rafael Arruda, a iniciativa visa movimentar e consolidar uma agenda cultural na cidade onde haja apresentações e eventos durante todo o ano.

A primeira atração da 'Sexta na Concha' será nesta sexta (13), com início às 18h30, com apresentação da Banda de Músicos de Londrina, que sob o comando do maestro Gilberto de Queiroz terá no repertório muita bossa nova, jazz, maxixe e temas de filmes.

O show terá entre 40 e 50 minutos, sendo, no total, cerca de oito ou 10 músicas. Hoje, na concha, a banda será composta por 19 músicos e 20 instrumentos, sendo cinco saxofones, cinco trompetes, três trombones, tuba, flauta, baixo, guitarra, teclado, percussão e bateria. O vocal fica por conta da cantora Elizangela Silva.



