Banda londrinense lança primeiro CD no Valentino

Eles surgiram há dois anos, arrebataram platéias em diversas cidades do Paraná, tocaram na Virada Cultural de São Paulo em 2008 e recentemente aterrissaram no programa da MTV. Agora os fãs e apreciadores do som que funde guitarras agressivas e música eletrônica com o experimentalismo, poderão curtir o som da Trilöbit na hora que quiserem, bastam comprar o CD 'Tutorial', primeiro trabalho da banda londrinense.

O primeiro show de lançamento de 'Tutorial', acontece nesta sexta (23), às 22h30, no Bar Valentino e promete lotar o tradicional reduto cultural de Londrina. O disco que contou com participações especiais de Bruno Kayapy (Macaco-Bong), Elcio Fidler (Terra Celta), Mizão e Stereotron traz influências de bandas como Trans Am e Man or Astro, além das batidas quebradas do Chemical Brothers.



Serviço:





Lançamento do CD 'Tutorial' da banda londrinense Trilöbit

Quando: sexta (23)





Horário: às 22h30

Local: Bar Valentino (Av. Faria Lima, 486)





Ingressos: R$ 8