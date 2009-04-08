César Menotti & Fabiano cantam sucessos na Expo

O palco do recinto João Milanez já recebeu as duplas Victor & Léo, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba e a banda de rock NX Zero, agora chegou a vez de acolher uma das duplas que mais fazem sucesso pelo país desde 2006.
César Menotti & Fabiano retornam à Expo nesta quinta (9), a partir das 22h, para matar a saudade dos londrinenses e mostrar todo alto astral e romantismo que contagiam os fãs.
Poucas pessoas sabem que os irmãos que começaram a fazer sucesso ao cantar nos barzinhos de Minas Gerais, não nasceram no estado mineiro. César Menotti é paulista de Itapira e Fabiano paranaense de Califórnia, cidade próxima a Apucarana e Jandaia do Sul.
Na apresentação desta noite, os londrinenses poderão curtir e cantar sucessos como 'Ciumenta', 'Tarde Demais', 'Para de Chorar', do último CD da dupla intitulado 'Voz do Coração'.
A dupla que realiza cerca de 20 show por mês também cantará alguns sucessos de CDs anteriores, como 'Leilão', 'Palavras de Amor', 'Caso por Acaso' e 'WWW. Volta Pra Mim', sem esquecer é claro, das releituras de 'Super Fantástico/Lindo balão Azul' e a inesquecível 'Me dê Motivos', do saudoso Tim Maia.
Além da energia e dos hits, os londrinenses irão se encantar com o cenário que recria uma atmosfera lúdica dos antigos parques de diversão, como uma roda gigante que será serão transposta no palco.