Começa a venda de ingressos para o Country Festival

A Capital paranaense será a primeira cidade a realizar o Country Festival 2009. Os produtores do grande festival que reúne as melhores duplas sertanejas do país desde 2007 já confirmaram a presenta das duplas Bruno & Marrone e Victor & Léo.

Os ingressos para o grande show que irá acontecer no dia 28 de março, na Expotrade Pinhais, já podem ser comprados com preços promocionais pelo site www.diskingressos.com.br



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Preços:





Camarote masculino R$ 105

Publicidade





Pista masculino 1º Lote (Com a doação de um quilo de alimento ou carteirinha de estudante) R$ 33





Pista Feminino 1º Lote (Com a doação de um quilo de alimento ou carteirinha de estudante) R$ 28

Camarote feminino - R$ 85



