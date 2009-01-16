Pesquisar

Começa a venda de ingressos para o Country Festival

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

TV Globo/Leo Lemos/Arquivo
A Capital paranaense será a primeira cidade a realizar o Country Festival 2009. Os produtores do grande festival que reúne as melhores duplas sertanejas do país desde 2007 já confirmaram a presenta das duplas Bruno & Marrone e Victor & Léo.

Os ingressos para o grande show que irá acontecer no dia 28 de março, na Expotrade Pinhais, já podem ser comprados com preços promocionais pelo site www.diskingressos.com.br

Preços:


Camarote masculino R$ 105

Pista masculino 1º Lote (Com a doação de um quilo de alimento ou carteirinha de estudante) R$ 33


Pista Feminino 1º Lote (Com a doação de um quilo de alimento ou carteirinha de estudante) R$ 28

Camarote feminino - R$ 85


