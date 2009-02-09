Começa a venda de ingressos para shows da Expo

Atenção festeiros de plantão: começa nesta quinta (5), a venda de ingressos para os shows da 49ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. A festa que tem início no dia 2 e terminará no dia 12 de abril terá atrações como Victor e Léo, Fernando e Sorocaba, César Menotti e Fabiano, NX Zero, João Bosco e Vinícius e Teodoro e Sampaio.

Este ano os ingressos serão eletrônicos, facilitando a compra pelo público que não precisará percorrer os pontos de venda para comprá-los. As entradas poderão ser adquiridas na Administração Central da Sociedade Rural do Paraná de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h e também em uma das lojas da Rede Farmácia Vale Verde de Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As entradas custarão R$ 40 para o show da dupla Victor e Léo e R$ 30 para os demais shows. Quem comprar os ingressos até um dia antes do evento terá o benefício do meio-ingresso pagando R$ 20 para o show da dupla Victor e Léo e R$ 15 para os outros shows.





Os ingressos que darão acesso somente ao parque de exposições ainda não tem preço definido e só serão vendidos na data em que será realizado o evento, de 2 a 12 de abril.



Publicidade



Agenda de shows:





02/04 – Vítor e Léo

Publicidade





06/04 – João Bosco e Vinícius





07/04 – Fernando e Sorocaba

Publicidade





08/04 – NX Zero





09/04 – César Menoti e Fabiano





11/04 – João Neto e Frederico

12/04 – Teodoro e Sampaio



