Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Fique ligado

Começa a venda de ingressos para shows da Expo

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Atenção festeiros de plantão: começa nesta quinta (5), a venda de ingressos para os shows da 49ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. A festa que tem início no dia 2 e terminará no dia 12 de abril terá atrações como Victor e Léo, Fernando e Sorocaba, César Menotti e Fabiano, NX Zero, João Bosco e Vinícius e Teodoro e Sampaio.

Este ano os ingressos serão eletrônicos, facilitando a compra pelo público que não precisará percorrer os pontos de venda para comprá-los. As entradas poderão ser adquiridas na Administração Central da Sociedade Rural do Paraná de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h e também em uma das lojas da Rede Farmácia Vale Verde de Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


As entradas custarão R$ 40 para o show da dupla Victor e Léo e R$ 30 para os demais shows. Quem comprar os ingressos até um dia antes do evento terá o benefício do meio-ingresso pagando R$ 20 para o show da dupla Victor e Léo e R$ 15 para os outros shows.


Os ingressos que darão acesso somente ao parque de exposições ainda não tem preço definido e só serão vendidos na data em que será realizado o evento, de 2 a 12 de abril.

Publicidade


Agenda de shows:


02/04 – Vítor e Léo

Publicidade


06/04 – João Bosco e Vinícius


07/04 – Fernando e Sorocaba

Publicidade


08/04 – NX Zero


09/04 – César Menoti e Fabiano


11/04 – João Neto e Frederico

12/04 – Teodoro e Sampaio


Logo Bonde
Foto de Perfil de Rafael Barossi - Redação Bonde /

Por Rafael Barossi - Redação Bonde .

Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas